“O Benfica está a ficar cada vez mais cómodo com a presença de Weigl em campo”

Weigl vai ficar de fora do jogo do Benfica com o Rio Ave, para a Taça de Portugal, devido a uma infeção respiratória. Rui Pedro Braz explica o jogador alemão cada vez mais um papel importante na estratégia de Bruno Lage.

