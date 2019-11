“O Benfica nunca chegou a esta jornada com tantos pontos”

O Benfica vai este sábado defrontar o Santa Clara no Estádio de São Miguel, nos Açores. Rui Pedro Braz relembra que é espectável que as águias acabem a jornada ainda no primeiro lugar do campeonato. O comentador explica ainda que o jogo dos encarnados poderá complicar-se já que o Estádio de São Miguel tem atualmente “o pior relvado” dos campeonatos profissionais em Portugal.

