“O Benfica vai libertar Zivkovic já em janeiro”

No início da época, Bruno Lage disse que gostaria de ter um plantel “curto e competitivo”, mas a equipa do Benfica tem cerca de 30 jogadores. Rui Pedro Braz revelou de Zivkovic vai deixar a Luz já em janeiro, provavelmente, com uma venda de 50% do passe do atleta. O comentador da TVI relembrou ainda os casos semelhantes que permitiram um encaixe financeiro significativo às águias.

Sobre "Mais Transferências"