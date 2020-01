“O Mourinho afinal é um burro”

Manuel Serrão desconfia do negócio que vai colocar Gedson no Tottenham. O comentador da TVI começa a desconfiar das capacidades mentais de José Mourinho que prefere o jogador do Benfica, com poucos minutos esta época, por 50 milhões de euros do que Weigl e Bruno Guimarães por 40 milhões. Serrão não acredita que o Tottenham venha a exercer a clausula de compra.

