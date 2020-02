“O nome do Vitória Sport Clube está a ser arrastado para a lama de forma injusta”

Os insultos racistas feitos a Marega estão conectados ao nome do Vitória de Guimarães. Rui Pedro Braz diz que o nome do clube está a ser arrastado para a lama de forma injusta, já que o clube nada tem a ver com o comportamento de alguns energúmenos que adotaram este tipo de comportamento.

