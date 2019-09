No final da derrota frente ao Rio Ave, para a Taça da Liga, que terminou com incidentes nas bancadas e novo coro de críticas à direção de Frederico Varandas, Cândido Costa alertou os sportinguistas para o mau momento que o Sporting atravessa.

O comentador avisou que é nestas ocasiões que surgem as pessoas que quem não sentem nem se preocupam com o clube, especialmente os que andam no escuro e se fazem de sportinguistas.

Cândido Costa aconselhou mesmo os adeptos verde e brancos a unirem-se em defesa do clube.