"Os processos defensivos do Sporting precisam de francas melhorias"

Nuno Dias defende que o Sporting já se apresenta em campo com uma ideia de jogo e considera que os primeiros minutos em campo foram muito bons, com a equipa a mostrar-se confiante e assertiva e a querer construir a partir de trás e a perceber que era importante impor o seu jogo.

O comentador apontou, no entanto, as falhas defensivas, especialmente mais perto do final da partida, acrescentando que, com um adversário mais forte, o Sporting poderia ter sofrido um golo. Urge, pois, melhorar o setor defensivo.

