Com Gabriel recuperado, Bruno Lage deverá aproveitar para lançar o médio no onze titular do Benfica.

Para Rui Pedro Braz, o técnico tem duas opções: ou tira Taarabt para Gabriel entrar, operando assim uma troca direta; ou tira um dos avançados - Raul de Tomas ou Seferovic - e Taarabt sobe no terreno.