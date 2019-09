São vários os nomes que se perfilam para suceder a Leonel Pontes à frente do comando técnico do Sporting e a direção de Frederico Varandas gostaria de poder contar com Quique Setién, Abel Ferreira, Pedro Martins ou Leonardo Jardim.

Nuno Dias revelou, no Mais Bastidores da TVI24, que o PAOK recusou uma proposta de quatro milhões de euros do Sporting para libertar Abel Ferreira.