"Para os jogadores, Silas é visto como um deles"

Nuno Dias comentou as declarações de Luís Neto e Renan, esta manhã, durante o open day do Sporting à comunicação social. Os jogadores mostraram-se satisfeitos com o método de trabalho de Silas.

Para o comentador, isso pode explicar-se pelo facto de ser um treinador jovem, que terminou a carreira há pouco tempo, o que ajuda a que a mensagem passe mais facilmente.

