Penálti no Dragão? "Consultas de oftalmologia devem estar atrasadas"

Pedro Guerra, Luís Filipe Menezes e Manuel Serrão analisaram os dois lances mais polémicos do jogo entre o Porto e o Paços de Ferreira.

Os comentadores concordaram que existiu um penálti não assinalado sob Otavio.

"Para que é que serve o VAR? Com estes palhaços e desta maneira, para que é que serve o VAR? ", afirma Manuel Serrão, perguntando se o erro de arbitragem se deveu "a um atraso nas consultas do SNS de oftalmologia".

Pedro Guerra afirma que o penálti não foi bem assinalado, mas reitera que, no jogo contra o Portimão, o clube dos dragões foi beneficiado.

Sobre se houve ou não mão de Pepe na grande área, Manuel Serrão afirma: "só se ele tiver um braço abaixo da cintura".

Sobre "Prolongamento"

O rescaldo da jornada desportiva do fim-de-semana é, à segunda-feira, na TVI24, com uma nova imagem onde sobressaem leões, águias e dragões.



Um programa com reportagens, entrevistas e debates, apresentado por Joaquim Sousa Martins e com um painel exemplar - Luís Paixão Martins, pelo Sporting, Pedro Guerra, pelo Benfica, e Manuel Serrão, pelo FC Porto.



Às segundas-feiras, todos os adeptos têm voz sobre a jornada!