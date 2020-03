"Pode ser um ano potencialmente desastroso para o Benfica"

Luís Filipe Menezes comentou, no Prolongamento, o resultado dos jogos do FC Porto e do Benfica desta segunda-feira.

"Benfica teve erros de casting no início da época", referindo-se à aposta de jogadores jovens e "inexperientes”, que o comentador considera responsáveis pela eliminação da Liga dos Campeões.

O comentador considerou ainda que “o benfica tem andado baralhado”.

