Uma das maiores dificuldades de Marcel Keizer, primeiro, e, agora, Leonel Pontes tem sido colocar no mesmo onze Bruno Fernandes e Luciano Vietto, uma vez que os dois jogadores estão habituados a pisar os mesmos terrenos.

Rui Pedro Braz revelou no programa Mais Bastidores da TVI24 que acredita que será o argentino a entrar para o lugar de Bruno Fernandes, com Bolasie adaptado à frente de ataque e a companhia de Jesé Rodríguez.

O comentador da TVI também coloca, no entanto, a hipótese de Vietto fazer dupla com o avançado francês, entrando Gonzalo Plata ou Wendel para as costas dos atacantes.