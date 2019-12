Receção ao Sporting nos Açores: “Deviam ter sido todos identificados. Não estamos no Daesh”

Os jogadores do Sporting foram recebidos nos Açores com cânticos referentes ao ataque de Alcochete. Luís Filipe Menezes disse que os envolvidos deveriam ter sido detidos e identificados. O comentador foi mais longe e destacou que "Portugal não é o autointitulado Estado Islâmico para as pessoas andarem encapuzadas na via pública".

Sobre "Prolongamento"