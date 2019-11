Renovação de Gabriel: “Benfica acautela permanência de um jogador fundamental”

O médio do Benfica, Gabriel, renovou com as águias, ficando ligado ao clube até 2024. O brasileiro tem 45 jogos feitos pelos encarnados, mas tem sido um pouco azarado com as lesões. Para Nuno Dias, é uma “nota importante” que o valor da cláusula de rescisão se mantenha nos 60 milhões de euros.

Sobre "Mais Bastidores"