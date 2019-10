"Ricciardi está claramente a posicionar-se para lançar uma candidatura"

José Maria Ricciardi publicou um novo vídeo nas redes sociais, à semelhança de outros que foi partilhando nas últimas semanas, e Nuno Dias acredita que irá protagonizar nova candidatura à liderança do Sporting.

O comentador acredita que o banqueiro aprendeu com os erros e não vai avançar com a mesma equipa com que concorreu às últimas eleições. Por isso mesmo, José Eduardo não fará parte da equipa de Ricciardi.

