“Rúben Amorim não exclui de todo a hipótese de rumar ao Sporting”

As prestações do Sporting Clube de Braga sob a liderança de Rúben Amorim têm dado nas vistas. De acordo com os mais recentes rumores de mercado, o técnico bracarense chamou a atenção do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que estará disposto a bater a cláusula de dez milhões de euros para ter o treinador.

O comentador da TVI24, Rui Pedro Braz, analisou esta terça-feira a possível entrada de Rúben Amorim nos quadros dos leões, que implicaria a saída de silas do comando técnico do Sporting, no Mais Bastidores.

Sobre "Mais Bastidores"