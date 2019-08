Sá Pinto foi expulso, ao início da noite, do voo que ligava Faro ao Porto. O treinador do Sporting de Braga envolveu-se numa discussão, com o chefe de cabine numa altura em que o avião já se fazia à pista, para descolar. Foi chamada a polícia e Sá Pinto foi convidado a sair da aeronave.