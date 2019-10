"Saída de Danilo será uma inevitabilidade"

Rui Pedro Braz revelou no Mais Bastidores que Danilo deverá sair do FC Porto, mais cedo ou mais tarde. A única dúvida é saber se será já em janeiro ou só no mercado de verão.

O comentador lembrou que Danilo tem uma cláusula de 60 milhões de euros, mas que deverá ser negociado por valores entre os 30 ou 40 milhões de euros.

