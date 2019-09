Para Rui Pedro Braz, Silas apresenta-se como um líder nato, uma característica que o acompanha desde o tempo em que foi jogador.

Enquanto jogador e capitão de equipa, o técnico sempre fez valer a sua presença dentro do balenário e era um líder dentro da equipa.

O comentador lembrou ainda que Silas trabalhou, enquanto jogador, com alguns dos melhores treinadores, entre eles José Mourinho, no União de Leiria, e Jorge Jesus, no Belenenses.