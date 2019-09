Rui Pedro Braz revelou no Mais Bastidores que Silas já assinou contrato com o Sporting. O vínculo é válido por uma temporada, com mais uma de opção.

O comentador acrescentou que o Sporting pode acionar essa segunda temporada em qualquer momento, mas sublinhou que, se Silas conseguir apurar os leões para a Liga dos Campeões, a renovação de contrato é automática.