"Silas revelou falta de solidariedade"

Silas disse não acreditar que um treinador tenha dito que o Sporting era "um clube de malucos". Para Pedro Guerra, o treinador não devia ter contradito Frederico Varandas, mostrando assim falta de solidariedade e entrando, de alguma maneira, com o pé esquerdo nesta nova relação com o presidente verde e branco.

Sobre "Prolongamento"

O rescaldo da jornada desportiva do fim-de-semana é, à segunda-feira, na TVI24



Um programa com reportagens, entrevistas e debates, apresentado por Joaquim Sousa Martins e com um painel exemplar - Luís Paixão Martins, pelo Sporting, Pedro Guerra, pelo Benfica, e Manuel Serrão, pelo FC Porto.



