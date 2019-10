"Sócios do Sporting vão ter de continuar a lidar com Varandas"

Rui Pedro Braz lembrou a contestação no Sporting contra a direção de Frederico Varandas, acrescentando que há muito tempo que um presidente verde e branco tem "paz" no clube.

Frederico Varandas está há um ano no cargo e, salvo alguma circunstância especial, não deverá demitir-se do cargo e, por isso, terão de lidar com esta direção, que ainda tem três anos de mandato pela frente.

