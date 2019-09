Rui Pedro Braz comentou o momento complicado que o Sporting atravessa e lembrou que os verde e brancos estão há 18 jogos sempre a sofrer golos e que só ganhou dois dos últimos 17 jogos.

O comentador acredita que o Sporting tem o terceiro plantel mais forte do campeonato português, à frente de Sp. Braga e Vitória de Guimarães, mas antevê eleições antecipadas já no início do próximo ano se a atual situação não se inverter.