"Sporting assume a dívida por Pedro Mendes no relatório e contas de 2017 mas em 2018 esse valor desaparece"

Continua o "mistério" em torno do contrato de Pedro Mendes e a dívida do Sporting aos antigos representantes do jovem avançado verde e branco.

Rui Pedro Braz revelou no Mais Bastidores que o valor da dívida, de 30 mil euros, estava presente no relatório e contas do clube em 2017, mas já não figurava nas contas dos verde e brancos no ano seguinte.

