"Sporting não é governável a não ser que haja uma venda da SAD"

Rui Pedro Braz apontou, no Mais Bastidores, a reestruturação de 100 milhões de euros da dívida do Sporting e a recompra das VMOC a um preço reduzido, o que vai permitir aos verde e brancos abater cerca de 200 milhões de euros na dívida total do clube.

O comentador acredita que não o projeto do Sporting não é viável se não houver uma venda da maioria do capital da SAD, dando exemplos de clubes que o fizeram e continuaram a ganhar.

