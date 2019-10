"Sporting não pode viver permanentemente em clima pré-leitoral"

Pedro Guerra defende que é preciso dar tempo ao tempo no Sportng, mas sublinha que há pouca gente no clube com vontade de o fazer.

O comentador acredita que ficou finalmente a perceber-se que a situação financeira do clube era difícil, que conseguiu finalmente sair da situação de incumprimento, e que isso foi escondido dos sócios.

Sobre "Prolongamento"