Frederico Varandas e Hugo Viana estiveram reunidos com a equipa esta manhã, em Alcochete, para falar com os jogadores depois da derrota frente ao Famalicão, com um autogolo de Coates nos últimos minutos.

Nuno Dias acredita que o Sporting vai avançar em breve para a contratação de um novo treinador, depois de ter apostado em Leonel Pontes como treinador interino para substituir Marcel Keizer.

O descontentamento atingiu novo expoente depois da partida, com vários cânticos a pedir a demissão de Frederico Varandas e alguns adeptos a tentarem invadir a garagem de Alvalade, para pedir satisfações aos jogadores.