Sporting: "Quando não se tem estratégia, qualquer treinador serve"

Os comentadores do programa Mais Bastidores analisaram as declarações de Figo sobre a contratação de Rúben Amorim.

Luís Vilar defende que a gestão do futebol tem de ser mais profissional e as decisões têm de ser tomadas com base em dados concretos, e não em especulações.

Parece-me que quando não se tem estratégia, qualquer treinador serve“, diz o comentador.

