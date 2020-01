“Sporting vai integrar Francisco Geraldes no plantel”

Com a saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, Francisco Geraldes deve regressar ao plantel depois do empréstimo ao AEK de Atenas. Há clubes interessados no empréstimo do médio português, mas esse é um cenário pouco provável. Nuno Dias diz que esta é a última oportunidade de Geraldes para provas aos sportinguistas que merece um lugar no plantel.

