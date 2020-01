Super Dragões ao lado de Sérgio Conceição e da estrutura portista

A claque do FC Porto, Super Dragões, garantiu que continua ao lado de Sérgio Conceição e de toda a estrutura do clube. A publicação nas redes sociais surge depois de Sérgio Conceição colocar o lugar à disposição do presidente, Pinto da Costa, depois da final da Taça da Liga perdida frente ao SC Braga.

