O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, falou esta sexta-feira na antevisão ao jogo com o FC Porto, da 21.ª jornada da Liga. O técnico do emblema vimaranense destacou a capacidade física dos homens orientados por Sérgio Conceição e defendeu que o Vitória tem de se igualar nesse aspeto com os dragões para conseguir um resultado positivo