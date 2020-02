“Temos um Estado que se demite do dever de garantir o direito à prática desportiva”

A revista “Sábado” avançou que há suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro no FC Porto, através das transferências de vários jogadores. Rui Pedro Braz diz que esta é mais uma tentativa de tornar o futebol num “exemplo negativo”. O comentador da TVI acusou o Estado de não garantir aos portugueses o direito à prática desportiva, dando o exemplo do desporto escolar, que diz ser “praticamente inexistente”, e da “anedota” que é o desporto universitário, quando comparado com outros países.

