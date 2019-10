TVI recusa manipulação na transmissão do Benfica-Lyon

Luís Salvador, subdiretor de informação da TVI, considera que as críticas à transmissão da TVI e acusação de manipulação são erradas e que "só quem não anda na televisão, no desporto e nas competições internacionais é que não percebe o que aconteceu".

O responsável pela realização mostrou a transmissão da Eleven Sports e da RMC, responsáveis pela transmissão do jogo em Portugal e França respetivamente, do lance que deu origem à polémica e explicou que a câmara do replay da RMC pertence ao canal francês, que não deu as imagens à transmissão da TVI.

Salvador explicou o plano de câmaras usado pela TVI na transmissão da partida, que foi enviado para a UEFA há um mês, o posicionamento das câmaras da TVI e da RMC junto à baliza onde se deu o lance.