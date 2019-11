“Um jogador como Cristiano Ronaldo é como um Ferrari de Fórmula 1”

O treinador da Juventus, Maurizio Sarri, justificou as recentes substituições de Cristiano Ronaldo devido a um problema no joelho do internacional português. Rui Pedro Braz explica que a lesão obriga Ronaldo a esforçar outros músculos e compara-o a um Ferrari de Fórmula 1, em que todos os componentes têm de estar perfeitamente alinhados.

