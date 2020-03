“Vamos ter em conta a opinião de um jogador contra a opinião de pessoas entendidas?”

Os jogos da primeira e da segunda liga de futebol vão realizar-se à porta fechada, como medida de precaução devido ao novo coronavírus. O comentador da TVI24, Rui Pedro Braz, falou, esta terça-feira, no Mais Bastidores, sobre os efeitos do surto de Covid-19 no desporto.

Sobre "Mais Bastidores"