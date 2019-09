Rui Pedro Braz defendeu no programa Mais Bastidores da TVI as mudanças operadas por Bruno Lage, especialmente por causa do curto calendário e também dos adversários.

O comentador acredita, no entanto, que o Benfica não tem soluções para atacar campeonato e Liga dos Campeões e lembrou as 11 derrotas nos últimos 14 jogos na liga milionária.