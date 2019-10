"Venda de Lisandro é uma solução boa para todas as partes"

O Boca Juniors exerceu a opção de compra da totalidade do passe de Lisandro López, num negócio que vai permitir um encaixe de três milhões de euros

Nuno Dias acredita que é um bom negócio para todas as partes: o Boca Juniors fica com um jogador que realmente quer; Lisandro López vai poder jogar com regularidade, uma vez que nunca se impôs no Benfica; e os encarnados acabam por realizar um encaixe financeiro significativo.

