Vendas do Sporting passam a ser penhoradas em apenas 30%

Com a reestruturação financeira do Sporting, o valor penhorado pelos bancos em transferências acima de nove milhões de euros passou de 50% para 30%.

Rui Pedro Braz deu um exemplo: se Bruno Fernandes tivesse sido vendido no verão, por 59 milhões de euros, o Sporting ficaria com 50% de 50 milhões (valor acima dos nove milhões) e a banca ficaram com os restantes 50%, ou seja, receberia 34 milhões de euros.

Em caso de venda do médio, a partir de hoje, pelo mesmo valor, o Sporting fica com 70% e a banca com apenas 30%, ou seja, 44 milhões de euros.

Além disso, da percentagem que a banca retinha metade ia para abater a dívida do Sporting e a outra metade para reforçar as contas de reserva dos verde e brancos.

Sobre "Mais Bastidores"