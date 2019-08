O treinador do Sp. Braga, Ricardo Sá Pinto, foi expulso de um avião e identificado pela polícia no Aeroporto de Faro, na sequência de uma discussão com o chefe de cabine da aeronave. O técnico recusou-se a sair e, na sequência deste incidente, o avião voltou à placa e a PSP foi chamada ao local