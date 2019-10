"Vieira não se terá sentido nada confortável ao falar no fim do jogo"

Nuno Dias acredita que as palavras de Luís Filipe Vieira no final da derrota do Benfica frente ao Zenit foram dirigidas tanto aos adeptos como para o balneário.

O comentador lembrou os números do Benfica na Liga dos Campeões, que não são de todo condizentes com a equipa de dimensão europeia que o presidente encarnado ambiciona e tem anunciado.

Sobre "Mais Bastidores"