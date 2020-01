Zivkovic recusa sair do Benfica

Zivkovic continua a recusar sair do Benfica. Bruno Lage não conta com o jogador para a próxima temporada. O sérvio arrisca-se a ficar uma época sem jogar, já que não vai ser inscrito pelo plantel principal do Benfica, nem na equipa sub-23.

Sobre "Mais Transferências"