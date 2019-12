Não chegam a 50% os órgãos de comunicação social, que registaram um crescimento de receitas de exploração, em 2018. Num estudo da Entidade Reguladora da Comunicação, divulgado esta terça-feira, verifica-se que são as empresas de rádio e as publicações periódicas impressas. As que mais contribuíram para a queda de resultados. Os dados positivos do relatório da ERC, surgem nos serviços de programas, distribuídos apenas pela internet, que tiveram um aumento significativo de utilizadores.