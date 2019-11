Aeroporto do Montijo: "É um erro ocupar aquela zona porque o nível médio do mar vai subir e não vai parar"

O futuro aeroporto do Montijo continua ensombrado pela polémica.

Agora, na sequência de um estudo internacional, onze investigadores portugueses garantem que que é um risco construir o aeroporto no Montijo, por causa das alterações climáticas, a médio prazo.

É que a zona será uma das mais afectadas com inundações devido à subida do nível médio do mar nos próximos dez anos. Mas há mais riscos.

O Instituto de Conservação da Natureza deu luz verde, sem que fossem estudadas alternativas e deixou cair algumas exigências.

