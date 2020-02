Aeroporto no Montijo avança, mesmo que seja necessário mudar a lei

Sobre o novo Aeroporto do Montijo, o Governo anunciou que as obras irão avançar, mesmo que seja necessário rever a lei. As regras em vigor determinam que qualquer município atingido possa vetar a decisão. E é o que acontece com a Moita e o Seixal.

No Parlamento, o ministro das Infraestruturas afirmou que a lei está desequilibrada e que, portanto, se for esse o problema, irá propor a sua alteração.

Sobre "Jornal das 8"