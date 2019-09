O novo Aeroporto no Montijo voltou a ser discutido no parlamento. A ANA Aeroportos de Portugal manifestou-se satisfeita com o estudo de impacte ambiental que se encontra agora em consulta pública. Já os partidos da esquerda à direita têm dúvidas sobre os custos a importar aos habitantes da região nomeadamente sobre as obras para minimizar o ruído.