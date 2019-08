Saiu Pardal Henriques, um dos principais rostos do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, foi substituído como porta-voz por Francisco São Bento que acumula com a presidência do sindicato. Francisco São Bento admite a possibilidade de retirar o pré-aviso de greve, mas apenas se a ANTRAM aceitar o pagamento das horas extraordinárias e o aumento do subsídio de operações.