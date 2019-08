Sobre os serviços mínimos decretados para a greve da Ryanair, o Governo veio esta terça-feira afirmar que estão em linha com greves do passado e que tem dois critérios: assegurar o transporte para as ilhas e para as comunidades portuguesas. Ainda assim, o secretário de Estado do Emprego sublinha que apenas 20% dos voos da Ryanair foram alvo de serviços mínimos.