"Aumento do preço das casas pode pôr em causa a estabilidade financeira do país"

O comentador Pedro Santos Guerreiro analisou, na 21ª Hora, o aumento dos preços das casas em Portugal.

Pedro Santos Guerreiro diz que há seis anos que o preço imobiliário está a subir de forma acentuada no país e defende que esta realidade vai fazer com que o investimento estrangeiro diminua.

O comentador defende que existe o risco de os estrangeiros que compraram casas em Portugal, agora entrem no mercado a vender essas mesmas casas.

