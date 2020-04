Os principais banqueiros portugueses alertam para o facto de ser praticamente inevitável a falência de empresas, devido à crise provocada pela Covid-19. Ouvidos no Parrlamento, representantes do BPI, Millenium BCP e Santander Totta disseram estar na linha da frente no apoio à economia e dizem que se há atrasos na disponibilização das linhas de crédito, a culpa é do excesso de burocracia.